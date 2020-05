Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit éinem leicht Verletzten in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 18.Mai 2020, beabsichtigte ein 18-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Goldenstedt gegen 18:15 Uhr mit seinem Audi von einem Grundstück am Westring auf die Fahrbahn zu fahren. Dabei übersah er eine 55-jährige Fahrradfahrerin aus Wildeshausen, die den Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Die Sachschäden waren gering.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell