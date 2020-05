Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Sonntag, 17.Mai 2020, verursachte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen 22:30 Uhr, in der Bgm.-Müller-Bargloy-Straße einen Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Der unbekannte Fahrzeugführer bog von der Bargloyer Straße ab, kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend entfernte sich der Pkw-Fahrer.

Der Baum wurde entwurzelt und in zwei Teile zerrissen. An der Unfallstelle wurden Teile eines Pkw BMW aufgefunden. Das Fahrzeug muss im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt sein. Der Schaden am Baum wurde auf 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise, auch zu einem auffällig beschädigten Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941-115 in Verbindung zu setzen (549289).

