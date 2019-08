Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnhausbrand

St.Katharinen (ots)

Erstmeldung: In der Wiesenstraße in St. Katharinen brennt ein Wohnhaus. Die Ursache ist ungeklärt, nach bisherigem Erkenntnisstand ist niemand verletzt. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Linz, die Polizei in Linz und die Kriminalpolizei in Neuwied sind im Einsatz. Eine Nachtragsmeldung folgt.

