Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 500 Furtwangen) Lkw blockiert Fahrbahn (13.02.2020)

B 500, Furtwangen (ots)

Ein Lkw-Lenker der am Donnerstag gegen 18.45 Uhr die B 500 von Schönwald kommend in Richtung Furtwangen befuhr, blieb auf der schneebedeckten Fahrbahn stecken und blockierte den Fahrstreifen in Richtung Schönwald. Der Verkehr wurde von der Polizei geregelt, die Straßenmeisterei räumte und streute den Bereich ab, sodass der Lkw-Fahrer anschließend seine Fahrt wieder fortsetzen konnte. Vorsichtshalber wurde der Lkw von den Beamten bis auf Höhe Escheck begleitet.

