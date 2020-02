Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Unbekannter bricht in eine Wohnung ein (13.02.2020)

St. Georgen (ots)

Ein unbekannter Täter hebelte am Donnerstag im Zeitraum von 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr die Tür einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus auf. In der Wohnung verschaffte er sich gewaltsam Zutritt in ein verschlossenes Zimmer und entwendete daraus einen Rucksack und eine Handtasche mit diversen persönlichen Gegenständen. Wieviel Bargeld sich in der Tasche befand, kann momentan noch nicht gesagt werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724/9495-00, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell