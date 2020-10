Polizei Wuppertal

POL-W: W-Verkehrsunfall mit getötetem Radfahrer in Wuppertal Donnerstag, 01.10.2020, 14.10 Uhr Wuppertal-Barmen, Berliner Str./Rauentaler Bergstr.

Wuppertal (ots)

Ein 47-jähriger Fahradfahrer befuhr den rechten von zwei Fahrstreifen der Berliner Str. in westliche Richtung. Ein 32-jähriger Fahrer eines ausländischen Sattelzuges befuhr die Fahrspur in gleicher Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der Radfahrer stürzte und anschließend vom Auflieger überrollt wurde. Trotz einer sofortigen medizinischen Versorgung verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284-8484

E-Mail: Christian02.mueller@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell