Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim, Streit um einen Baum löst Polizeieinsatz aus

Mainz- Marienborn (ots)

Montag, 08.06.2020

Am Montagmittag gegen 13 Uhr kommt es im Mainzer Stadtteil Bretzenheim zu einem handfesten Streit unter Nachbarn. Anlass dazu gibt ein Baum im Gemeinschaftsgarten eines Mehrfamilienhauses, an dem eine 80-Jährige aus der Nachbarschaft mehrere Zweige abreißt. Bei dem Versuch einer Nachbarin, die Beschädigungen des Baumes durch Handyaufnahmen zu dokumentieren, kommt es zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Frauen. Auch der hinzugerufene Ehemann kann die Situation nicht beruhigen. Durch weitere Nachbarn wird die Polizeiinspektion auf dem Lerchenberg verständigt, da die 80-Jährige ein Messer in der Hand hält. Die eingetroffene Funkstreife kann die beiden Streitparteien vor Ort trennen. Auf Nachfrage der Beamten bestätigen jedoch alle Beteiligten, dass das Messer nicht als Drohmittel eingesetzt wurde, sondern lediglich von der 80-Jährigen zur Gartenarbeit mitgeführt wird. Durch die Polizei wurden Anzeigen wegen Nötigung, Körperverletzung und versuchter Sachbeschädigung aufgenommen.

