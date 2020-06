Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Heidesheim-Uhlerborn - Großeinsatz am Bahnhof in Uhlerborn

Heidesheim-Uhlerborn (ots)

Gegen 08:58 Uhr wird von einem Zeugen über Notruf eine Person mit einer Schusswaffe in einem Zug gemeldet. Demnach sollte sich in der Vlexx Bahn in Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen den Bahnhöfen Heidesheim und Uhlerborn ein bewaffneter Mann befinden. Der betreffende Zug wurde bei einem Halt im Bahnhof Uhlerborn von starken Polizeikräften durchsucht. Die Polizeibeamte trugen hierbei besondere Schutzausstattung. Letztlich konnte ermittelt werden, dass ein 46-Jähriger aus Pirmasens bei einer Fahrkartenkontrolle ungehalten reagiert hatte. Ein Zeuge erkannte einen Gegenstand in der Hand des 46-Jährigen, den er als Schusswaffe deutete. Dies konnte so nicht bestätigt werden. Um welchen Gegenstand es sich handelte ist derzeit noch unklar. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Behinderungen im Bahn- und Fahrzeugverkehr. Sämtliche Polizeidienststellen der Polizeidirektion und Verkehrsdirektion Mainz waren mit über 30 Kräften im Einsatz. Zudem waren Kräfte der Bundespolizei vor Ort.

