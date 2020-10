Polizei Wuppertal

POL-W: RS Polizei warnt vor Trickbetrügern - Anrufe von falschen Polizisten

Wuppertal (ots)

Im Laufe des heutigen Tages (08.10.2020) melden sich viele besorgte Bürger beim Notruf der Polizei. Viele von ihnen waren zuvor von Unbekannten angerufen worden, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Ein Großteil der Anrufe kam aus dem Bereich Remscheid-Lennep. Bei der bekannten Masche geben sich Betrüger als Polizisten aus und setzen ihre zumeist älteren Opfer massiv unter Druck. Meist verlangen die Täter die Herausgabe von Bargeld oder anderen Wertgegenständen. Sobald eine Übergabe stattgefunden hat, verschwinden die Betrüger mit ihrer Beute unerkannt. - Die Polizei fordert niemals telefonisch die Herausgabe von Wertsachen. - Wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110. - Beenden Sie das Gespräch wenn man versucht Sie unter Druck zu setzen. - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Geben Sie keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Händigen Sie niemals Wertgegenstände an Unbekannte aus. -Sensibilisieren Sie ältere Menschen in ihrem persönlichen Umfeld. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell