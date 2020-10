Polizei Wuppertal

POL-W: SG Auto landet auf dem Dach - ein Leichtverletzter

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (08.10.2020, gegen 22:30 Uhr) nahm die Polizei auf der Neuenkamper Straße in Solingen einen Verkehrsunfall auf. Beim Eintreffen an der Unfallstelle konnten die Beamten einen auf dem Dach liegenden Mazda und dessen leicht verletzten Fahrer (63) antreffen. Dieser war zuvor auf der Neuenkamper Straße in Richtung Neuenhofer Straße unterwegs gewesen, als ein Tier seine Fahrlinie kreuzte. Beim Versuch dem Tier auszuweichen und zu bremsen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Er konnte sich selbstständig aus seinem Mazda befreien und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (weit)

