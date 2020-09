Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, L 75 - Aufgefahren und geflüchtet

Zeugen gesucht

Iffezheim, L 75 (ots)

Ein 67-jähriger Renault-Fahrer musste nach einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro beklagen, der mutmaßliche Verursacher suchte offenbar ohne Kontaktaufnahme das Weite. Ein Motorradfahrer fuhr gegen 11.45 Uhr auf der L75 aus Hügelsheim kommend in Richtung Iffezheim, als er an der Kreuzung zur B500 gegen den anfahrenden Renault prallte . Der Zweiradfahrer soll seinen eigenen Schaden am Bike begutachtet haben und anschließend in Richtung Frankreich gefahren sein. Bei dem Kraftrad soll es sich um eine sportliche Maschine gehandelt haben. Die Bekleidung des Fahrers war hinten schwarz und an den Ärmeln rot und gelb. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07229 2273 mit den Beamten des Polizeipostens Iffezheim in Verbindung zu setzen. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

