Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Zunsweier - Sachbeschädigung

Offenburg (ots)

Was genau hinter der Beschädigung eines Elektroschranks und einer Zaunanlage steckt, ist aktuell noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ein Alarm führte am frühen Donnerstag gegen 0:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Straße `Altwasser` und führte die Beamten zu dem beschädigten Elektroschrank. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden von Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegengenommen. /ma

