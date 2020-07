Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Wohnungseinbruch in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine 78-jährige Gelsenkirchenerin hat nach einem Termin am Montag, 27. Juli 2020, eine unangenehme Überraschung erlebt, als sie nach Hause zurückgekehrt ist. Als die Gelsenkirchenerin die Haustür des Mehrfamilienhauses auf der Horster Straße öffnete, stürmten drei bislang unbekannte Frauen aus dem Haus an ihr vorbei und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Seniorin stellte frische Beschädigungen an ihrer Wohnungstür fest und verständigte die Polizei. Die drei Flüchtigen waren circa 20 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Eine der Frauen trug ein Kopftuch. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Frauen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder - 8240 (Kriminalwache).

