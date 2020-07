Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streifenwagenbesatzung mit Laserpointer geblendet

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagabend, 26. Juli, gegen 21.55 Uhr, auf der Küppersbuschstraße in Feldmark die Besatzung eines Funkwagens der Gelsenkirchener Polizei mit einem grünen Laserpointer geblendet. Der Fahrer des Streifenwagens musste abbremsen, zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Hinweise auf den Täter nehmen die Ermittler unter den Rufnummern 0209 365-6240 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365-2160 (Leitstelle) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell