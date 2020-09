Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Ebersteinburg - Mehrfach überschlagen

Baden-Baden (ots)

Die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochabend konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Der Fahrer eines Rollers war gegen 18:40 Uhr bergabwärts auf der Rotenbachtalstraße unterwegs, als er in einer lang gezogenen Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich mehrfach überschlug und zum Liegen kam. Der 54 Jahre alte Lenker des Zweirads zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch Ersthelfer und Rettungskräfte medizinisch versorgt. Der Schaden am Roller wird auf tausend Euro geschätzt. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell