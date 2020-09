Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ausnahmezustand

Offenburg (ots)

Eine psychische Ausnahmesituation dürfte nach ersten Erkenntnissen am frühen Mittwochabend in der Altenburger Allee dafür gesorgt haben, dass ein 26 Jahre alter Mann im Adamskostüm die Aufmerksamkeit auf sich zog. Wie der Polizei gegen 19.40 Uhr gemeldet wurde, soll der Mittzwanziger auf der Straße getanzt und weiterhin auch eine Jugendliche direkt angesprochen haben, während er sein Genital in der Hand hielt. Die Beamten der Kriminalpolizei haben Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Der Mann wurde nach dem Vorfall in Gewahrsam genommen.

