Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Mountainbiker gestürzt

Achern (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit führte am Mittwochnachmittag höchstwahrscheinlich zu einem Unfall in einem Waldgebiet am Breitenbrunnen. Ein 15-Jähriger radelte wohl um 16.30 Uhr auf einer ausgewiesenen Mountainbike-Streckte talwärts, als er in einem angelegten Halbkreisel zu Fall kam. Durch den Sturz erlitt der Biker leichte Verletzungen, die im Klinikum in Achern behandelt wurden. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro./jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell