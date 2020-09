Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Polizei bittet um Hinweise nach Sachbeschädigung

Kehl (ots)

Bislang Unbekannte demolierten nach derzeitigem Sachstand im Zeitraum zwischen dem späten Montagabend gegen 22.15 Uhr und dem Dienstagabend um 20 Uhr sechs im Erdgeschoss angebrachte Fensterlamellen an einem Einkaufscenter in der Blumenstraße. Der Sachschaden summiert sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den bislang Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 mit den Beamten des Polizeireviers Kehl in Verbindung zu setzen. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell