Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Schwere Verletzungen nach Verkehrsunfall

Gernsbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der `Staufenberger Straße` zog sich ein 52 Jahre alter Rennradfahrer schwere Verletzungen zu. Die Lenkerin eines Mercedes wollte am Mittwoch kurz nach 18 Uhr an der Einmündung zur `Marktstraße` nach links abbiegen, als sie offenbar den Vorrang des entgegenkommenden Radlers missachtete und es zum Zusammenstoß kam. Der Sportler wurde über die Motorhaube des Wagens und im Anschluss auf ein Verkehrszeichen geschleudert. Die Besatzung eines Rettungswagen brachte den 52-Jährigen in das Klinikum nach Baden-Baden. Die Beamten des Verkehrsdiensts Baden-Baden bilanzieren den entstandenen Schaden auf etwa 2.000 Euro. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell