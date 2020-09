Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auf zwei Rädern gegen Heckscheibe geprallt

Lahr (ots)

Die Kollision zwischen einem Radfahrer und einem geparkten Auto führte am Dienstag zu leichten Verletzungen des 31-Jährigen. Der Velo-Fahrer war kurz vor 10:30 Uhr auf der `Europastraße` unterwegs, als er in einer Kurve, offenbar aus Unachtsamkeit, mit dem geparkten Ford kollidierte und auf die Heckscheibe prallte. Der Sachschaden am Auto wird auf 600 Euro geschätzt. /ma

