Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gefährliches Hindernis

Rastatt (ots)

Unbekannte haben am späten Montagabend einen Gullydeckel aus der Fahrbahn des Rödernwegs entwendet und eine Gerüststange in das entstandene Loch gesteckt. Durch das so bereitete, gefährliche Hindernis wurde glücklicherweise niemand verletzt. Dennoch haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die kurz vor 23 Uhr im Kreuzungsbereich zum Richard-Wagner-Ring verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Telefonnummer 07222 761-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

