POL-OG: Ettenheim - Auto beschädigt

Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Bislang Unbekannte zerkratzten nach derzeitigem Sachstand in der Nacht zum Mittwoch einen in der Alleestraße geparkten Lancia. Dabei wurden beide Fahrzeugseiten und das Dach beschädigt. Zeugen, die im Zeitraum zwischen 21.30 Uhr und 8.30 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Ettenheim unter der Telefonnummer 07822 44695-0 in Verbindung zu setzen. /jh

