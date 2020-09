Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Motorrad beschädigt

Hinweise erbeten

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.500 Euro ist die Bilanz einer Sachbeschädigung an einem Motorrad. Ein bislang Unbekannter zerschnitt im Laufe des Dienstags die Sitzbank und die Satteltaschen einer auf einem Parkplatz in der Draisstraße abgestellten Harley. Zudem wurden wohl die Reifen des Zweirades zerstochen. Zeugen, die zwischen 5.30 Uhr und 14.45 Uhr den Verursacher beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen. /jh

