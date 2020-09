Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Polizei hilft bei Schlüsselsuche

Wolfach (ots)

Auf die Hilfe der Beamten des Polizeireviers Haslach war am späten Dienstagabend ein Mann angewiesen. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann konnte wohl kurz vor 23 Uhr seinen Haustürschlüssel nicht mehr auffinden, weshalb er die Ordnungshüter alarmierte. Die Streifenbesatzung traf den angetrunkenen Herrn neben seinem Zweirad in der Hauptstraße an, er war dort mit rund 1,7 Promille unterwegs. Den Schlüssel konnte die Polizei erfolgreich auffinden. Die Heimfahrt mit dem Rad wurde ihm jedoch untersagt, weshalb die Beamten ihn anschließend nach Hause bringen mussten. /jh

