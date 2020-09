Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Widerstand geleistet

Rastatt (ots)

Was genau einen 57 Jahre alten Mann am späten Montagabend zu dessen ausufernden Verhalten gebracht hat, ist noch nicht abschließend geklärt. Möglicherweise hat die starke Alkoholisierung des Mannes einen bedeutenden Teil dazu beigetragen. Ein besorgter Zeuge wählte gegen 23.30 Uhr den Notruf, da er einen lautstarken Streit zwischen dem 57-Jährigen und einer Frau in einem Gebäude in der Schlossstraße vernahm. Im Zuge einer anschließenden Überprüfung durch die alarmierten Beamten des Polizeireviers Rastatt stellten die Ermittler den aggressiven und mit Blut verschmierten 57-Jährigen fest. Wie die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben, dürfte es im Vorfeld zu einer Auseinandersetzung mit einer 69 Jahre alten Frau gekommen sein. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Hierbei leistete er vermehrt Widerstand und beleidigte die um Schlichtung bemühten Ordnungshüter fortlaufend. Gegen den mit über zwei Promille Alkoholisierten wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er musste die restliche Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell