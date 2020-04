Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Karlsruhe (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 60-Jahre alte Radfahrerin, schwer verletzt wurde, kam es an Montagnachmittag im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 3553 / 3554.

Gegen 15.15 Uhr fuhr die 55 Jahre alte Unfallverursacherin mit ihrem BMW die Burbacher Straße von Schöllbronn kommend in Richtung Burbach. Beim Überqueren des Kreuzungsbereichs übersah sie die 60-jährige Radlerin, die zu diesem Zeitpunkt auf der Moosabltalstraße von Moosbronn in Richtung Fischweier, unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die Radlerin zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

