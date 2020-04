Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 31-Jähriger führte Rasiermesser bei Ladendiebstahl mit sich

Karlsruhe (ots)

Ein 31-jähriger mutmaßlicher Ladendieb ist am Montag, kurz nach 16:00 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Karlsruher Carl-Metz-Straße dabei ertappt worden, als er Ware gestohlen hatte und im Anschluss mit seinem Fahrrad flüchtig ging. Nach einer kurzen Verfolgung durch den Ladendetektiv konnte der Dieb eingeholt und bis zum Eintreffen der Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West festgehalten werden. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten im Rucksack die zuvor entwendete Ware sowie ein mitgeführtes Rasiermesser in der Hosentasche, weshalb der 31-Jährige die Beamten mit auf das Revier begleiten musste. Bei einer erneuten Durchsuchung auf der Dienststelle konnten die Beamten in der Socke versteckt ein Briefchen mit Amphetamin auffinden, weshalb er nun gleich mit mehreren Anzeigen rechnen muss.

