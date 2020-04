Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Unfall: Wer hatte grün?

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagmittag, kurz nach 14.00 Uhr kam es in Karlsruhe im Kreuzungsbereich der Rüppurrer Straße / Fritz-Erler-Straße/ zu einem Unfall beidem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der angerichtete Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Eine 63-Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin befuhr die Rüppurr Straße und wollte diese am Mendelssonplatz in Richtung Fritz-Erler-Straße überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 23-jährige Peugeot-Fahrerin die Fritz-Erler-Straße und wollte nach links auf die Kriegsstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zwischen beiden Fahrzeugen zur Kollision. Beide Unfallbeteiligten gaben an bei Grün über die Kreuzung gefahren zu sein und waren sich nicht einig. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer 07216663411 in Verbindung zu setzen.

