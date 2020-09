Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Festgefahren

Kehl (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro ist die Bilanz einer Brückenüberquerung am Montagabend in der Graudenzer Straße. Ein 29-jähriger Lastwagenfahrer wollte gegen 20 Uhr die einspurige Stahlwerkbrücke passieren. Da sein Schwergewicht jedoch zu breit war, blieb er mit der rechten Seite an einem Begrenzungspfosten hängen und beschädigte seinen Lkw in der Folge massiv. Der 3,5-Tonner musste im weiteren Verlauf durch eine Spezialfirma geborgen werden. Die Brücke war in diesem Zeitraum nicht passierbar.

