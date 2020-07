Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mettweiler (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes fiel den eingesetzten Polizeibeamten am 29.07.2020 gegen 16.50 Uhr erstmals ein grüner Ford Fiesta ohne Kennzeichen auf, der von einem jungen Mann an der Einsatzstelle vorbeigeführt wurde. Unmittelbar nach der Aufnahme dieses Sachverhaltes konnte das Fahrzeug in Mettweiler am Fahrbahnrand abgestellt, entdeckt werden. Der neben dem Auto sitzende Mann flüchtete zunächst fußläufig. Als sein Auto abgeschleppt wurde, konnte der 19-jährige Fahrer in Tatortnähe gestellt werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

