Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mietwagen beschädigt

Birkenfeld (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 28.07.2020, auf Mittwoch, den 29.07.2020, wurde im Schwalbenweg in Birkenfeld ein dort in einer Hauseinfahrt abgestellter roter Mietwagen mit Wiesbadener Kennzeichen ( WI) beschädigt. Der Mieter des Fahrzeugs stellte am Morgen längliche Kratzspuren auf der Motorhaube fest. Wer Verursacher dieses Schadens ist, ist bis dato unbekannt.

