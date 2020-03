Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach-Niederrimsingen - Wiederholte Farbschmierereien am Feuerwehrhaus

Freiburg (ots)

Breisach-Niederrimsingen - Zum wiederholten Male kam es am Wochenende zu Farbschmierereien am Feuerwehrhaus in Niederrimsingen. Etwa 20 Schriftzüge mit roter Farbe wurden an der Hausfassade hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, welche diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

