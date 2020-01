Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Zwei Festnahmen nach Polizeieinsätzen in der Neustadt

Husum (ots)

Wegen des versuchten Diebstahls eines Mofas wurde die Polizei am Samstagabend (25.01.2020), gegen 21:40 Uhr, in die Neustadt gerufen.

Beim Eintreffen am Einsatzort schilderte der Anrufer, dass zwei junge Männer versucht hätten, ein Mofa aus dem Eingangsbereich eines Restaurants in der Neustadt zu entwenden. Als er darauf aufmerksam wurde, hätte er sich zunächst zu den Personen begeben und diese aufgefordert, das Mofa stehen zu lassen. Die beiden traten ihm dann jedoch aggressiv gegenüber und es entwickelte sich eine Rangelei. Auch eine Mitarbeiterin des Restaurants bemerkte nun die Auseinandersetzung und begab sich ebenfalls nach draußen. Im Zuge dessen wurde die Frau gestoßen und verletzte sich leicht. Schließlich flüchteten die beiden Täter in Richtung der Marktstraße.

Der Zeuge konnte beide Personen gut beschreiben, sodass die Beamten in die Fahndung übergingen.

Kurze Zeit später wurde die Polizei wegen eines gegenwärtigen Einbruchs in die Nordbahnhofstraße gerufen. Dort konnten zwei junge Männer festgenommen werden, auf welche die Beschreibungen von der Vortat in der Neustadt passten. Nach Aufklärung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass es zu keinem Einbruch gekommen war, sondern dass der Wohnungsnehmer und einer der beiden Männer bekannt waren. In der Wohnung sei es dann jedoch zu Sachbeschädigungen gekommen, weshalb die Polizei gerufen wurde.

Einer der beiden 23-Jährigen sperrte sich gegen die Festnahme und verhielt sich derart aggressiv, dass er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen musste.

Gegen beide Männer wurden Anzeigen wegen des versuchten räuberischen Diebstahls, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Malte Brammsen

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell