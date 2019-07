Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer auf Grund von unangepasster Geschwindigkeit gestürzt

Ueckermünde (ots)

Am 20.07.2019 ereignete sich um 22:24 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Motorrad, besetzt mit zwei Personen, befuhr die Ueckerstraße in Ueckermünde aus Richtung Innenstadt in Richtung Busbahnhof. Am Kreisverkehr Pfarrwiesenalle/ Ueckerstraße verlor der Fahrer des Motorrades, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug. Die Unfallbeteiligten stürzten und rutschten 40 Meter über den Kreisverkehr hinweg, bis das Fahrzeug und die Personen gegen den Bordsteinrand aufprallten und liegen blieben. Die Beteiligten wurden durch den Sturz schwer verletzt und wurden ins Krankenhaus Ueckermünde verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 2.500 Euro. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

