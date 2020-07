Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit kurzzeitiger Sperrung der L348

Fohren-Linden (ots)

Ein 59-jähriger LKW Fahrer wollte am 29.07.2020 gegen 16.20 Uhr in Höhe der Ortslage Fohren-Linden nach links auf die L348 in Richtung Freisen abbiegen. Hierbei übersah er die aus Richtung Freisen kommende, bevorrechtigte, 19-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Zur Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise für ca. eine Stunde gesperrt werden. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000EUR.

