Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (16/202) Unbekannte zerstechen Reifen an sieben Pkw

Göttingen (ots)

Göttingen, Güterbahnhofstraße in der Zeit zwischen Donnerstag, 09. Januar 2020, gegen 18.00 Uhr und Sonntag, 12. Januar 2020, gegen 07.00 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Unbekannte haben auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Göttinger Güterbahnhofstraße in insgesamt sieben Fällen die Reifen von geparkten Fahrzeugen mit einem spitzen Gegenstand oder einem Messer beschädigt und dabei einen Gesamtschaden in unbekannter Höhe verursacht. Der Tatzeitraum wird vom 09.01.2020, gegen 18.00 Uhr, bis zum 12.01.2020, gegen 07.00 Uhr eingegrenzt.

Die Polizei Göttingen bittet Zeugen oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

