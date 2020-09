Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Mobiltelefone benutzt

Haslach (ots)

Gleich zwei Autofahrer fielen den Beamten des Polizeireviers Haslach am frühen Montagabend auf, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Zunächst wurde ein Audi-Fahrer in der Hausacher Straße beanstandet. Wenig später geriet in derselben Straße die Lenkerin eines Citroen ins Visier der Beamten. Beide erwarten nun unangenehme Post der Bußgeldstelle.

