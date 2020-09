Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sprayer vorläufig festgenommen

Baden-Baden (ots)

Nach einer Vielzahl an Farbschmierereien, die sich in den zurückliegenden Wochen im Baden-Badener Stadtgebiet zugetragen haben, klickten am vergangenen Donnerstag die Handschellen.

Zwei 19- und 20-Jährige wurde am frühen Donnerstagmorgen in der Straße "Im Metzenacker" dabei erwischt, wie sie gegen 1.30 Uhr einen Brückenpfeiler der B500 mit schwarzen und pinkfarbenen Spraydosen beschmierten. Sie ergriffen zwar umgehend fußläufig die Flucht, konnten jedoch kurz nach der Tat durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden in der Hubertusstraße vorläufig festgenommen werden.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, dürfte das Duo auch für viele weitere Graffitis in Baden-Baden verantwortlich gewesen sein. Die Recherchen hierzu dauern derzeit an. Die zwei Heranwachsenden sehen sich nun nicht nur mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung konfrontiert - es stehen nun auch erhebliche zivilrechtliche Forderungen im Raum, welche durch die mutmaßlichen Sprayer beglichen werden müssen.

/ya

