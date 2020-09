Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Drogen an Bord

Kehl (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Kehl wurde in der Nacht auf Dienstag einem 35 Jahre alten Ford-Lenker und seinem ein Jahr älteren Beifahrer zum Verhängnis. Wie eine genauere Überprüfung der Insassen gegen 1.40 Uhr in der Bahnhofstraße ergab dürfte der Mittdreißiger unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines Wagens gesessen haben. Eine anschließende Durchsuchung des Wagens förderte darüber hinaus eine geringe Menge an Betäubungsmitteln zutage, weshalb den beiden Insassen gleich weiteres Ungemach ins Haus steht.

