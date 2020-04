Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbrüche in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In den vergangenen Nächten waren mehrere Einbrüche in Gewerbebetriebe in Lemwerder zu registrieren. Im letzten Fall konnte ein tatverdächtiger Mann der Polizei nur knapp entkommen.

Zunächst verschafften sich ein oder mehrere Täter am Dienstag, 28. April 2020, um 02:30 Uhr, Zutritt zum Gebäude einer Tischlerei im Hansering. Die ausgelöste Alarmanlage schlug die unbekannten Täter vermutlich in die Flucht.

In derselben Nacht wurde ein Fenster einer Werkstatt in der Hauptstraße aufgebrochen. Zwischen 00:30 und 04:20 Uhr hebelten die Täter einen Abstellraum auf und entwendeten ein hochwertiges Pedelec des Herstellers Cannondale. Der Wert des Fahrrades wurde auf 2.500 Euro beziffert.

Am frühen Mittwoch, 29. April 2020, war dann ein Fleischereibetrieb in der Hauptstraße Ziel eines unbekannten Täters. Er versuchte zwischen 0:00 und 0:10 Uhr eine Tür zum Betrieb aufzuhebeln. Während der Tatausführung wurde er aber von einer Funkstreifenbesatzung gestört. Unter Zuhilfenahme eines schnellen Fahrrades, möglicherweise das in der Nacht zuvor Entwendete, und Nutzung unwegsamens Gelände konnte er entkommen.

Es ist zu vermuten, dass dieser Mann auch für die zuvor begangenen Einbrüche verantwortlich sein könnte. Wer kann Hinweise zum vermutlich ortskundigen Mann geben, der so beschrieben wurde:

- ca. 35-40 Jahre alt - ca. 185 cm groß - Dreitagebart - Braune Jacke - Blaue Jeans - Rucksack - Schlauchschal o.ä. als Mütze auf dem Kopf

Zudem könnte er in den letzten Tagen auch tagsüber mit diesem Fahrrad unterwegs gewesen sein:

- Damenrad/Pedelec - Cannondale Mavaro Performance - Farbe: grau

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 an die Polizei Brake wenden (480654).

