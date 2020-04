Polizei Dortmund

POL-DO: Kiosk-Einbrecher versteckt sich in Bettkasten - Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0425

Die Dortmunder Polizei hat in der Nacht zu heute (23. April) einen Kiosk-Einbrecher in Lünen festgenommen. Gefunden hatten sie den Tatverdächtigen in einem Bettkasten - kein seltenes Versteck von Straftätern...

Ein Zeuge hatte die Polizei um 2:27 Uhr informiert, dass er soeben den Einbruch in einen Kiosk an der Waltroper Straße beobachtet habe. Der tatverdächtige Mann soll anschließend in den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses geflüchtet sein.

Bei der Spurensuche und Fahndung nach dem Unbekannten gerieten die Polizeibeamten an einen auskunftsfreudigen Mann auf einem Balkon des vom Zeugen genannten Mehrfamilienhauses. Dieser gab an, dass kurz zuvor eine Person über die Garagendächer geklettert und anschließend zu Fuß in Richtung Josefstraße geflüchtet sei. Eine Fahndung im Nahbereich verlief allerdings negativ.

Nicht weiter verwunderlich, denn wie sich kurz darauf herausstellte, hatte der "Zeuge" allen Grund die Polizei auf die falsche Fährte zu schicken. Es handelte sich nämlich um den Tatverdächtigen selbst, der die Beamten, vermeintlich mit einem schlauen Trick, von sich ablenken wollte. Allerdings gab es ja da noch einen echten Zeugen und die Spurenlage, die schließlich in die richtige Wohnung und zur Festnahme des Tatverdächtigen führten.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 27-jährigen Dortmunder, den die Polizei in das Polizeigewahrsam brachte.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass er möglicherweis auch für eine Sachbeschädigung, die in gleicher Art und Begehungsweise wie bei dem Kiosk um 1:23 Uhr in der Konradstraße angezeigt wurde, in Frage kommt.

Den Tatverdächtigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und des besonders schweren Diebstahls aus Kiosken. Die Ermittlungen dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell