Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Michelbach - Autospiegel beschädigt

Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein an der Otto-Hirth-Straße geparkter Toyota wurde am Montag von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Wagen war im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr auf der Straße in Fahrtrichtung abgestellt worden. Ohne die Kontaktdaten an dem beschädigten Toyota zu hinterlassen, suchte der mutmaßliche Verursacher das Weite. Der Sachschaden an dem Spiegel beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, setzen sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau in Verbindung. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

