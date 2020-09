Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Bei Diebstahl erwischt

Kehl (ots)

Einem Mitarbeiter eines Schreibwarengeschäfts ist es wohl zu verdanken, dass ein Langfinger am Dienstagvormittag leer ausging und nun einer Anzeige entgegen sieht. Ein 66-Jähriger ließ offenbar gegen 11.45 Uhr ein Spielwaren-Paket aus einem Laden in der Hauptstraße mitgehen, ohne den dreistelligen Preis an der Kasse zu begleichen. Er versuchte auch noch nach der Konfrontation des Mitarbeiters im Besitz des Diebesgutes zu bleiben, was ihm schlussendlich aber nicht gelang. /jh

