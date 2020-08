Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - verdächtige Teiglinge aufgefunden

Rheinzabern (ots)

Rheinzabern; Ein besorgter Hundebesitzer teilte am 30.08.2020 der Polizeiinspektion Wörth mit, dass er an der Hecke seines Gartens in der Rappengasse mehrere runde Fleischpasteten aufgefunden hätte. Sein Hund habe selbst keine gegessen. Ob die Gegenstände sogenannte Giftköder waren, konnte noch nicht geklärt werden. Die Pasteten wurden vorsorglich sichergestellt.

