Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Auto beschädigt und geflüchtet

Herxheim (ots)

Sachschaden in Höhe von 2500 EUR sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Untere Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte den ordnungsgemäß in Längsaufstellung abgestellten PKW im Bereich der Fahrerseite gestreift. Der flüchtige Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Farbanhaftungen beziehungsweise sonstige Spuren, welche Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zulassen, liegen aktuell nicht vor. Der Fahrzeugbesitzer hatte den Schaden am Sonntagmorgen um 9 Uhr bemerkt, abgestellt wurde der Wagen am Vorabend um 21 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Dennis Hook

Telefon: 06341-2872002

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell