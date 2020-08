Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Handfeste Auseinandersetzung zwischen Rad- und Busfahrer

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Kurz vor 11 Uhr überholte gestern Morgen (30.08.2020) auf der L 515 in Richtung Parkplatz Bergstation Kalmit ein Busfahrer einen 44-jährigen Rennradfahrer und seine Begleiterin. Weil die beiden Radfahrer durch das Überholmanöver angeblich gefährdet wurden, stellten sie am Parkplatz den 59 Jahre alten Busfahrer zur Rede. Es kam zu einer lautstarken Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Radfahrer eine Scheibe des Busses beschädigte. Zudem versetzte er dem Busfahrer einen Fauststoß ins Gesicht. Die Polizei wurde hinzugerufen, die eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung entgegennahm. Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06323 9550 mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell