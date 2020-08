Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Stadt: Kein Führerschein und alkoholisiert Sonntag, 30.08.2020, 04:15 Uhr

Landau (ots)

Am frühen Sonntag Morgen gegen 04:15 Uhr standen sich an einer Kreuzung in der Maximilianstraße in Landau ein Streifenwagen der Polizei Landau und zwei Personen auf einem Kleinkraftrad gegenüber. Der Mitfahrer auf dem Kleinkraftrad trug keinen Helm. Die Polizeibeamten entschlossen sich daher zu einer Verkehrskontrolle. Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der 29-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige erstattet, der Beifahrer wurde wegen des nicht getragenen Schutzhelms gebührenpflichtig verwarnt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell