Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung Leichnam nach Brand in Großgoltern tot aufgefunden - Identität geklärt

Hannover (ots)

Die Identität der bei einem Brand am 30.12.2019 in einem Seminar- und Unterkunftsgebäude am Müllerweg in Barsinghausen aufgefundenen Person ist zwischenzeitlich geklärt worden. Demnach handelte es sich um einen 29-Jährigen aus Bayern.

Die Kripo Hannover geht als Brandursache weiterhin von einem technischen Defekt aus. /now, ahm

