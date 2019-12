Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte entwenden Geldbörse aus Pkw

Erkelenz-Oerath (ots)

Aus dem Inneren eines Pkw, der an der Straße Oerath stand, haben unbekannte Täter eine Geldbörse inklusive Bargeld und Dokumenten entwendet. Der Tatzeitraum lag zwischen 23 Uhr am Freitag (13. Dezember) und 10.45 Uhr am Samstag (14. Dezember).

Rückfragen bitte an:

