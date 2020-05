Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit mit Fahrraddieb

Kaiserslautern (ots)

Den Mann, der zwei Tage zuvor sein Fahrrad gestohlen hatte, hat ein 21-Jähriger am Sonntagnachmittag in der Parkstraße entdeckt. Er sprach den Unbekannten darauf an, und es kam zu einer lautstarken Diskussion zwischen den beiden Männern, wobei der Fahrraddieb dem "Entdecker" auch drohte. Anschließend machte sich der Mann aus dem Staub.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr gesichtet werden. Es handelt sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann, der ungefähr 1,80 Meter groß und schlank ist. Er hat schwarze, kurze Haare und dürfte dem Äußeren nach und aufgrund seines Akzents südosteuropäischer Herkunft sein. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Jogginghose, weißen Turnschuhen und weißem Pullover mit schwarzer Aufschrift auf dem Rücken. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 - 2250. |cri

